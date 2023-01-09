Кива: заявленные Западом новые поставки бронетехники Украине являются частью подготовки весенней операции ВСУ по захвату Крыма

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9 января 2023, 16:41

Украинские танки, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Заявленные Западом новые поставки бронетехники киевской стороне являются частью подготовки весенней операции Вооруженных сил Украины по захвату российского Крыма. С соответствующим утверждением выступил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«Заявленные новые поставки Западом бронетехники — быстроходных танков и машин пехоты — являются частью подготовки весенней операции ВСУ по захвату территории полуострова Крым», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.

По его словам, ВСУ могут пойти в наступление на Мелитопольском и Херсонском направлениях. Экс-парламентарий написал, что «для реализации данной операции осушат дельту Днепра».

Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям Sky News, Соединенное Королевство впервые с начала украинского конфликта рассматривает возможность передачи Киеву танков Challenger 2.