Sky News: Великобритания впервые с начала украинского конфликта рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2

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9 января 2023, 16:25

Британский танк, UK Ministry of Defence / globallookpress.com

Великобритания впервые с начала украинского конфликта рассматривает возможность передачи киевской стороне танков Challenger 2. Соответствующие сведения, как передает РИА Новости, оказались в распоряжении Sky News.

«Лондон впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2, сообщает Sky News», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Challenger 2 является основным боевым танком сухопутных войск Соединенного Королевства. Боевая масса бронемашины — 75 тонн.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, спикер кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что канцлер Олаф Шольц «поддерживает регулярные контакты» с российскими властями по поводу Украины.