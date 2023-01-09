Спикер правительства ФРГ Хебештрайт: канцлер Шольц «поддерживает регулярные контакты» с властями России по поводу Украины

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9 января 2023, 15:47

Канцлер Германии Олаф Шольц, Christophe Gateau / globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц «поддерживает регулярные контакты» с властями Российской Федерации по поводу Украины. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Штеффен Хебештрайт, пресс-секретарь немецкого правительства.

В публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства, говорится, что Хебештрайта попросили прокомментировать заявление секретаря украинского Совнацбеза Алексея Данилова, сделавшего утверждение, согласно которому Киеву предлагают «корейский вариант» урегулирования.

Канцлер Шольц «поддерживает регулярные контакты» с руководством РФ по поводу Украины, отметил спикер кабмина ФРГ. По словам Хебештрайта, о каких-либо других диалоговых форматах Берлину неизвестно.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, помощник чеченского лидера Апти Алаудинов допустил, что расположенные в Донбассе города Соледар и Артемовск могут быть освобождены в ближайшие дни.