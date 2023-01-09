Помощник Кадырова Алаудинов: Соледар и Артемовск могут быть освобождены от войск Украины в ближайшие дни

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9 января 2023, 15:29

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Расположенные на территории Донбасса города Соледар и Артемовск могут быть освобождены от украинских войск в ближайшие дни. Соответствующий вариант развития событий, как пишет Telegram-канал «RT на русском», допустил Апти Алаудинов, помощник руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Соледар и Артемовск (Бахмут) могут быть освобождены в ближайшие дни, заявил командир “Ахмата” Апти Алаудинов», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, бывший глава итальянского кабинета министров Романо Проди выразил мнение, согласно которому нынешний кризис на Украине хуже Карибского.