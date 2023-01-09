Экс-премьер Италии Проди высказал мнение, что нынешний кризис на Украине хуже Карибского

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9 января 2023, 15:17

Бывший премьер-министр Италии Романо Проди, Nick Zonna / globallookpress.com

Нынешний кризис на Украине хуже Карибского, который разгорелся в 1962 году. Соответствующую точку зрения, как информирует агентство ANSA, озвучил Романо Проди, бывший глава правительства Италии.

«Сейчас мы переживаем крайне сложный момент, даже более драматичный, чем тот, что мы переживали в момент напряженности вокруг Кубы, потому что тогда было некое равновесие», — отметил, в частности, экс-премьер.

Он добавил, что в настоящий момент «поляризация мира растет».

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, пресс-секретарь немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт указал, что Берлин не стремится к тому, чтобы со своей стороны поставлять Киеву танки Leopard 2.