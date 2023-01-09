Спикер правительства Германии Хебештрайт: ФРГ сейчас не стремится к тому, чтобы со своей стороны поставлять Киеву танки Leopard 2

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9 января 2023, 14:59

Танк Leopard 2, Michael Kappeler / globallookpress.com

Германия сейчас не стремится к тому, чтобы со своей стороны поставлять Киеву танки Leopard 2. На это, как передает ТАСС, указал Штеффен Хебештрайт, официальный представитель немецкого кабинета министров.

«Федеральное правительство в настоящее время не стремится к тому, чтобы со своей стороны отправлять Украине Leopard», — процитирован Хебештрайт в публикации, которая появилась на сайте российского агентства.

Также спикер кабмина отметил, что Берлин не предпринимает односторонних действий в вопросе оказания военной помощи бывшей советской республике.

Ранее сегодня сообщалось, что правительство ФРГ не подтвердило информацию о переговорах заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине.