Кабмин Германии не подтвердил информацию о переговорах замглавы администрации президента РФ Козака с Евросоюзом по Украине

Правительство Германии не подтвердило информацию о переговорах заместителя руководителя администрации российского президента Дмитрия Козака с Европейским союзом по Украине, передает РИА Новости.
В публикации, появившейся на сайте отечественного агентства, указывается, что вопрос о предполагаемых переговорах был задан в ходе брифинга пресс-секретарю немецкого кабмина Штеффену Хебештрайту.
«У меня нет такой информации», — заявил Хебештрайт.
Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в понедельник сообщалось, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг допустил возможность поставок тяжелых танков киевской стороне.