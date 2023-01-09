Кабмин Германии не подтвердил информацию о переговорах замглавы администрации президента РФ Козака с Евросоюзом по Украине

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9 января 2023, 14:28 Источник: РИА Новости

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, Kremlin Pool / globallookpress.com

Правительство Германии не подтвердило информацию о переговорах заместителя руководителя администрации российского президента Дмитрия Козака с Европейским союзом по Украине, передает РИА Новости.

В публикации, появившейся на сайте отечественного агентства, указывается, что вопрос о предполагаемых переговорах был задан в ходе брифинга пресс-секретарю немецкого кабмина Штеффену Хебештрайту.

«У меня нет такой информации», — заявил Хебештрайт.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в понедельник сообщалось, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг допустил возможность поставок тяжелых танков киевской стороне.