Генсек НАТО Столтенберг допустил возможность поставок Украине тяжелых танков

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9 января 2023, 14:13

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Stefano Carofei / globallookpress.com

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, допустил возможность поставок тяжелых танков киевской стороне. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает возможность поставок Украине тяжелых танков», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что новый глава внешнеполитического ведомства Китая Цинь Ган в ходе телефонной беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил кризисную ситуацию на Украине.