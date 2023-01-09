МИД Китая: новый министр иностранных дел Цинь Ган обсудил по телефону с Лавровым кризисную ситуацию на Украине

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9 января 2023, 14:00

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Новый китайский министр иностранных дел Цинь Ган обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым кризисную ситуацию на Украине. На это, как передает ТАСС, указали во внешнеполитическом ведомстве КНР.

«Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган обсудил по телефону с Сергеем Лавровым кризисную ситуацию на Украине, сообщает МИД КНР», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В министерстве также отметили, что Цинь Ган в ходе состоявшейся беседы высказал готовность поддерживать тесные контакты с Лавровым.

Как сообщалось ранее в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что поставки киевской стороне французских колесных танков ничего не изменят и не помешают достичь целей спецоперации Москвы.