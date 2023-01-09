Спикер Кремля Песков: поставки Украине французских колесных танков ничего не изменят и не помешают достичь целей СВО

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9 января 2023, 13:26

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Поставки Украине французских колесных танков ничего не изменят и не помешают достичь целей специальной военной операции (СВО), которую в настоящий момент осуществляет Россия. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Некоторое время назад стало известно о планах Парижа передать киевской стороне бронемашины AMX-10 RC.

«Поставки французских колесных танков на Украину ничего не изменят и не помешают достичь целей специальной военной операции», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что спикер Кремля назвал очередной уткой информацию о якобы предлагаемом «корейском варианте» урегулирования ситуации на Украине.