Песков назвал очередной уткой информацию о якобы предлагаемом «корейском варианте» урегулирования на Украине

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9 января 2023, 13:18

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очередной уткой информацию о якобы предлагаемом «корейском варианте» урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС.

Некоторое время назад секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов выступил с утверждением, согласно которому киевским властям предлагают корейский сценарий урегулирования.

«Информация о якобы предлагаемом "корейском варианте" урегулирования на Украине — очередная утка», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, украинский дипломат Андрей Касьянов рассказал, что киевская сторона просила Грузию вернуть переданные ей в 2008 году системы «Бук», однако получила отказ.