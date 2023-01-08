Секретарь Совнацбеза Данилов: властям Украины предлагают корейский сценарий урегулирования

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8 января 2023, 11:51

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Ruslan Kaniuka / globallookpress.com

Украинским властям предлагают корейский сценарий урегулирования. С соответствующим утверждением, как передает РИА Новости, выступил Алексей Данилов, секретарь Совнацбеза бывшей советской республики.

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38-я параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы», — процитирован Данилов в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля прошлого года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, российский парламентарий Алексей Пушков отметил, что передача Германией вместе с другими странами НАТО танков Киеву стала бы сигналом о вовлеченности всего Североатлантического альянса в конфликт.