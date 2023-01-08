Пушков: поставка Германией вместе с другими странами НАТО танков Киеву стала бы сигналом о вовлеченности всего альянса в конфликт

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8 января 2023, 11:37

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Передача Германией вместе с другими странами НАТО танков Киеву стала бы сигналом о вовлеченности всего Североатлантического альянса в украинский конфликт. Соответствующую точку зрения выразил Алексей Пушков, член российского Совета Федерации.

Отечественный сенатор отреагировал на заявление сопредседателя немецкой Социал-демократической партии Ларса Клингбайля, который отметил, что для Берлина в вопросе поставок вооружений Киеву, в том числе танков Leopard, всегда важно не совершать односторонних шагов.

Пушков, комментируя данное высказывание, написал в своем Telegram-канале, что ФРГ «не хочет в одиночку поставлять танки».

«Иными словами, она готова это делать вместе с другими странами НАТО. Что означало бы, однако, сигнал о вовлеченности всего альянса в конфликт», — говорится в публикации, которую разместил Алексей Пушков.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший советник американского ЦРУ Джеймс Рикардс указал, что победа Москвы на Украине будет означать еще одно стратегическое поражение для Вашингтона.