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8 января 2023, 11:13

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Победа Российской Федерации на Украине будет означать еще одно стратегическое поражение для Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения выразил Джеймс Рикардс, бывший советник американского Центрального разведывательного управления.

«США уже потратили так много денег на Украину и так твердо привержены полному поражению России, что ее победа будет означать еще одно стратегическое поражение для США, которые все еще страдают от фиаско в Афганистане», — говорится, в частности, в материале, подготовленном Рикардсом для интернет-ресурса Daily Reckoning.

Москва с 24 февраля прошлого года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что экс-глава американского Госдепартамента Кондолиза Райс признала, что в конфликте с Россией Киев, действуй он самостоятельно, шансов не имел и не имеет.