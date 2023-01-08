Косачев: экс-глава Госдепа Райс признала, что в конфликте с РФ Украина, действуй она самостоятельно, шансов не имела и не имеет

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8 января 2023, 10:46

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Экс-глава Государственного департамента Соединенных Штатов Кондолиза Райс признала, что в конфликте с Российской Федерацией Украина, действуй она самостоятельно, шансов не имела и не имеет. Об этом написал в своем Telegram-канале Константин Косачев, заместитель председателя верхней палаты парламента РФ.

Сенатор прокомментировал заявление Райс, которая констатировала, что украинский военный потенциал и экономика бывшей советской республики в настоящее время «почти полностью зависят от жизненно важных путей с Запада».

«Итак, признано очевидное: в конфликте с Россией Украина, действуй она самостоятельно, шансов не имела и не имеет. Все ее нынешние позиции связаны исключительно с внешней поддержкой», — говорится, в частности, в публикации, которую разместил Косачев.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, отечественный парламентарий Алексей Пушков сделал прогноз, согласно которому Вашингтон значительно сократит помощь Украине, если убедится в бесперспективности военной поддержки киевской стороны.