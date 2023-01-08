Сенатор Пушков: США значительно сократят помощь Украине, если убедятся в бесперспективности военной поддержки Киева

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8 января 2023, 10:16

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Соединенные Штаты значительно сократят помощь Украине, если убедятся в бесперспективности военной поддержки киевской стороны. С соответствующим прогнозом выступил Алексей Пушков, представитель российского Совета Федерации.

Отечественный сенатор назвал реалистичным сценарий, при котором Вашингтон снизит расходы на Украину ввиду сокращения американского военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью.

«Ее сильное сокращение в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале Пушкова.

Как сообщалось ранее сегодня, американский политический деятель Джеффри Янг высказал мнение о том, что на Украине в настоящее время правит «нацистский, марионеточный режим США и НАТО».