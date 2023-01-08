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8 января 2023, 10:01

Флаги Украины и США, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

На Украине в настоящий момент правит «нацистский, марионеточный режим США и НАТО». Соответствующую точку зрения выразил американский политический деятель Джеффри Янг.

«Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023), врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое», — говорится в публикации, которую Янг разместил в Twitter.

Ранее в воскресенье сообщалось, что российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, согласно которому Украина — даже не сателлит Вашингтона. По словам Пушкова, статус бывшей советской республики гораздо ниже, а ее зависимость от американской стороны является абсолютной.