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8 января 2023, 09:44

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Украина — даже не сателлит Соединенных Штатов, статус бывшей советской республики гораздо ниже, а зависимость абсолютна. Соответствующую точку зрения выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Отечественный сенатор отреагировал на заявление бывшего американского госсекретаря Кондолизы Райс, которая отметила, что военный потенциал Украины и экономика данной страны в настоящий момент почти полностью зависят от Вашингтона.

«Прямо Америку открыла. Это же очевидно всему миру. Украина — даже не сателлит США, ее статус гораздо ниже, а зависимость абсолютна», — говорится, в частности, в публикации, размещенной в Telegram-канале Пушкова.

Ранее в воскресенье сообщалось, что портал Al Mayadeen сделал прогноз, согласно которому президент Владимир Зеленский войдет в историю как коррумпированный политический деятель, поставивший себя и интересы Запада выше интересов украинцев.