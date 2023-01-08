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Al Mayadeen: Зеленский войдет в историю как коррумпированный политик, поставивший себя и интересы Запада выше интересов украинцев

, 09:14

Al Mayadeen: Зеленский войдет в историю как коррумпированный политик, поставивший себя и интересы Запада выше интересов украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский войдет в историю как коррумпированный политический деятель, поставивший себя и интересы Запада выше интересов украинцев. С соответствующим прогнозом выступил интернет-ресурс Al Mayadeen.

«Бесспорно, что он (Зеленский — АН) войдет в историю как коррумпированный политик, который поставил себя и интересы коллективного Запада, единственная цель которого — не проиграть битву за однополярный мир — выше интересов украинского народа», — говорится, в частности, в материале Al Mayadeen.

В процитированной публикации также отмечается, что западные государства, снабжающие Украину вооружениями и выделяющие ей кредиты, используют бывшую советскую республику в качестве своего инструмента.

Как сообщалось ранее сегодня, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заверил, что Москва выполнит задачи спецоперации на Украине, которые поставил российский лидер Владимир Путин.

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