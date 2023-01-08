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Кириенко: российские силы выполнят поставленные Путиным задачи спецоперации на Украине, «победа обязательно будет»

, 08:23 Источник: Telegram-канал ТАСС

Кириенко: российские силы выполнят поставленные Путиным задачи спецоперации на Украине, «победа обязательно будет»
Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российские силы выполнят поставленные главой государства Владимиром Путиным задачи специальной военной операции (СВО) на Украине, «победа обязательно будет». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Кириенко.

«Поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи специальной военной операции на Украине все равно будут выполнены, "победа обязательно будет", заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также Кириенко указал на то, что киевская сторона осуществляла провокации в ходе рождественского перемирия, которое инициировала Москва.

Ранее сегодня сообщалось, что чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал в ходе СВО «бить по логову сатанистов в центре Киева» и главе Украины Владимиру Зеленскому.

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