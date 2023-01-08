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8 января 2023, 08:02

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Рамзан Кадыров призвал «бить по логову сатанистов в центре Киева» и «главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии — Зеленскому». Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале руководителя Чеченской Республики.

Кадыров выразил точку зрения, согласно которой Российской Федерации не следует вести переговоры с украинской стороной.

«Надо бить по логову сатанистов в центре Киева! Надо бить по главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии — Зеленскому», — отмечается в процитированном посте.

Москва с 24 февраля прошлого года осуществляет специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе сообщалось, что пресс-секретарь отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала «сатанизмом» лишение президентом Украины гражданства страны 13 священников канонической УПЦ.