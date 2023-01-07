Захарова назвала «сатанизмом» лишение Зеленским украинского гражданства 13 священников канонической УПЦ

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7 января 2023, 18:45

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «сатанизмом» лишение президентом Владимиром Зеленским гражданства Украины 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

«И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть», — прокомментировала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ решение Зеленского.

Как сообщалось ранее в субботу, российский парламентарий Леонид Слуцкий выразил мнение, согласно которому после избрания Кевина Маккарти спикером нижней палаты американского Конгресса у республиканцев имеется хорошая возможность повлиять на завершение украинского конфликта.