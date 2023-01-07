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Слуцкий: после избрания Маккарти спикером у республиканцев есть хорошая возможность повлиять на завершение конфликта на Украине

, 17:10

Слуцкий: после избрания Маккарти спикером у республиканцев есть хорошая возможность повлиять на завершение конфликта на Украине
Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Russian State Duma / globallookpress.com

После избрания Кевина Маккарти спикером нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов у членов Республиканской партии есть хорошая возможность повлиять на завершение конфликта на Украине. Соответствующую точку зрения высказал Леонид Слуцкий, депутат российской Государственной Думы.

«Для республиканцев, имеющих сейчас большинство в Палате представителей и “своего” спикера, открылась хорошая возможность повлиять на завершение украинского, а на деле —уже более масштабного конфликта, пусть и не ради мира, как такового, а в целях получения политических очков», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Слуцкого.

Отечественный парламентарий напомнил, что некоторое время назад Маккарти заявлял о своем намерении настаивать на усилении контроля за военными расходами Вашингтона, в том числе на Украину.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Сергей Марков отметил, что американское министерство обороны поставило украинскому лидеру Владимиру Зеленскому задачу создать три новых армейских корпуса.

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