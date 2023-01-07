Политолог Марков: Пентагон поставил Зеленскому задачу создать три новых армейских корпуса, на улицах городов Украины ловят мужчин

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7 января 2023, 16:52

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Министерство обороны Соединенных Штатов поставило президенту Украины Владимиру Зеленскому задачу создать три новых армейских корпуса, на улицах городов в бывшей советской республике ловят мужчин. На это указал российский политолог Сергей Марков.

Отечественный аналитик отметил в своем Telegram-канале, что на территории соседней страны в настоящий момент полным ходом идет новая волна мобилизации.

«Пентагон поставил перед Зеленским задачу сформировать три новых армейских корпуса по 75 тысяч человек», — говорится в публикации Маркова.

По его словам, «мужчин хватают на улицах украинских городов».

Как сообщалось ранее в субботу, киевский посол в Лондоне Вадим Пристайко сделал заявление о том, что человеческие потери, которые несет Украина, «огромны» и «неудобоваримы».