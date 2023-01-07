Киевский посол в Великобритании Пристайко заявил, что человеческие потери Украины «огромны» и «неудобоваримы»

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7 января 2023, 16:14

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Человеческие потери, которые в настоящий момент несет Украина, «огромны» и «неудобоваримы». С соответствующим заявлением выступил Вадим Пристайко, посол Киева в Великобритании.

Глава украинской дипломатической миссии в Соединенном Королевстве, ставший собеседником издания Newsweek, отметил, что бывшая советская республика теряет людей «направо и налево».

«Мы не афишируем, сколько из пропавших — военные или гражданские — но вы можете себе представить, что цифры огромны, неудобоваримы», — добавил Пристайко.

Как сообщалось ранее в субботу, чеченский лидер Рамзан Кадыров назвал информацию о гибели командиров из республики во время российской спецоперации небылицами, которые придумывают «злые языки».