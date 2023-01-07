Кадыров назвал сведения о гибели чеченских командиров в ходе СВО небылицами, которые придумывают «злые языки»

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7 января 2023, 15:53

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Рамзан Кадыров назвал сведения о гибели чеченских командиров во время российской специальной военной операции (СВО) небылицами, которые придумывают «злые языки». Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале руководителя Чеченской Республики.

По словам политического деятеля, «участь злых языков — это трепаться направо и налево, придумывать различные небылицы, выдавать их за чистую правду, сидя на мягком диване в какой-нибудь европейской стране».

«Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа», — также отметил Кадыров.

Как сообщалось ранее сегодня, отечественный эксперт Сергей Марков высказал мнение, согласно которому инициированное Москвой рождественское перемирие продемонстрировало, что большинство украинцев поддерживает больше российского лидера Владимира Путина, а не президента Владимира Зеленского.