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7 января 2023, 15:28

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Инициированное Москвой рождественское перемирие продемонстрировало, что большинство украинцев поддерживает больше российского лидера Владимира Путина, а не президента Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения выразил отечественный политолог Сергей Марков.

Как отметил аналитик в своем Telegram-канале, «рождественское перемирие показало, что большинство народа Украины поддерживает больше Путина, а не Зеленского».

«Потому что большинство жителей Украины было очень радо предложению Путина о перемирии на Рождество. И совсем не рады еще раз увидеть, что Зеленский не хочет сохранения жизни жителей Украины, даже на Рождество», — говорится в публикации Маркова.

Ранее в субботу сообщалось, что заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на выборы спикера Палаты представителей американского Конгресса посредством рисунка, где слон и осел везут свинью на телеге с украинским флагом.