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Медведев прокомментировал выборы спикера Палаты представителей рисунком, где слон и осел везут свинью на телеге с флагом Украины

, 15:04

Медведев прокомментировал выборы спикера Палаты представителей рисунком, где слон и осел везут свинью на телеге с флагом Украины
Выборы спикера Палаты представителей США, Liu Jie / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал выборы спикера Палаты представителей Соединенных Штатов с помощью карикатуры, на которой слон и осел везут свинью на телеге с украинским флагом. Данная публикация появилась в Telegram-канале отечественного чиновника.

«15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу», — написал Медведев.

Слон и осел являются неофициальными символами двух основных американских политических партий — Республиканской и Демократической соответственно.

Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков высказал мнение, согласно которому новый спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти ничего интересного из себя не представляет.

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