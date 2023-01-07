Политолог Марков: новый спикер Палаты представителей Маккарти — компромиссная фигура и ничего интересного из себя не представляет

Аргументы Недели → Политика 13+

7 января 2023, 13:21

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, Rod Lamkey - CNP / globallookpress.com

Новый спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Кевин Маккарти — компромиссная фигура и ничего интересного из себя не представляет. Соответствующую точку зрения выразил российский политолог Сергей Марков.

«США. Избран с 15-го голосования спикер Палаты представителей Конгресса. Республиканец. Новый спикер ничего интересного из себя не представляет. Компромиссная фигура», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного эксперта.

Как сообщалось ранее в субботу, украинский лидер Владимир Зеленский в своем поздравлении Маккарти с получением кресла спикера заявил, что киевская сторона надеется на дальнейшую помощь Вашингтона.