Зеленский в поздравлении Маккарти с избранием спикером Палаты представителей заявил, что Украина надеется на дальнейшую помощь США

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7 января 2023, 10:32

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский в поздравлении республиканцу Кевину Маккарти с получением поста спикера Палаты представителей заявил, что Киев надеется на дальнейшую помощь со стороны Соединенных Штатов. Соответствующую публикацию Зеленский разместил в Twitter.

«Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей», — говорится, в частности, в процитированном посте.

Также Зеленский назвал американскую помощь Киеву жизненно важной и выразил надежду на ее продолжение.

Как сообщалось ранее в субботу, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий высказал мнение о том, что правящий на Украине нацизм лишен человеческих ценностей.