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7 января 2023, 10:18

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Отказ Киева соблюдать предложенное Российской Федерацией рождественское перемирие показал, что правящий на Украине нацизм лишен человеческих ценностей. Соответствующую точку зрения выразил Евгений Балицкий, врио руководителя Запорожской области.

Отечественный чиновник назвал ожидаемым то, что киевские власти не поддержали инициативу рождественского перемирия.

«Это в очередной раз демонстрирует, что нацизм, который правит на бывшей Украине, не имеет никакого отношения к христианству, православию и лишен человеческих ценностей», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале Балицкого.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель РПЦ Владимир Легойда указал на то, что полноценное перемирие в зоне российской спецоперации возможно только при доброй воле со стороны Москвы и Киева.