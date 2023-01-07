Легойда: полноценное перемирие в зоне СВО возможно только при доброй воле со стороны России и Украины

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7 января 2023, 09:26 Источник: РИА Новости

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Полноценное перемирие в зоне специальной военной операции (СВО), которую осуществляет Москва, возможно только при доброй воле со стороны Российской Федерации и Украины. С соответствующим заявлением выступил Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Некоторое время назад российский лидер Владимир Путин дал указания армии страны о введении режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Этому предшествовал призыв патриарха Кирилла об установлении рождественского перемирия.

Владимир Легойда, ставший собеседником РИА Новости, отметил, что государство оказало поддержку миротворческому настрою РПЦ.

«Но полноценное перемирие возможно только при доброй воле с обеих сторон», — добавил Легойда.

Как сообщалось ранее в субботу, спикер американского дипломатического ведомства Нед Прайс заявил, что Вашингтон пытается добиться, чтобы Россия пошла на переговоры по Украине, отказавшись от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.