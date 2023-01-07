Спикер Госдепа Прайс: США пытаются добиться, чтобы Россия пошла на переговоры по Украине, отказавшись от своих новых регионов

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7 января 2023, 08:19

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Вашингтон пытается добиться, чтобы Москва пошла на переговоры по Украине, отказавшись от вошедших в состав Российской Федерации республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Нед Прайс, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Соединенные Штаты пытаются добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры об урегулировании на Украине, отказавшись от своих новых регионов, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, издание The Daily Telegraph отметило, что своим решением поставить киевской стороне бронемашины AMX-10 RC французский лидер Эммануэль Макрон нарушил военное табу.