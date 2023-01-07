Daily Telegraph: своим решением поставить Украине колесные танки AMX-10 RC Макрон перешел красные линии и нарушил военное табу

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7 января 2023, 08:05

Президент Франции Эммануэль Макрон, Panoramic / globallookpress.com

Своим решением поставить Украине колесные танки AMX-10 RC французский президент Эммануэль Макрон перешел красные линии и нарушил военное табу. На это указало издание The Daily Telegraph.

Также в процитированном материале говорится, что Макрон обошел лидеров Соединенных Штатов, Великобритании и ФРГ, которые пока не заявляли о планах отправить киевской стороне бронетехнику. Кроме того, в публикации отмечается, что глава Франции перехватил инициативу помощи Украине.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, американская журналистка Эмералд Робинсон выразила мнение о том, что Вашингтон спровоцировал конфликт с Москвой, создав на украинской территории 46 биологических лабораторий.