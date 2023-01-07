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7 января 2023, 07:48

Лаборатория, Daniel Karmann / globallookpress.com

Соединенные Штаты спровоцировали конфликт с Российской Федерацией, создав на украинской территории 46 биологических лабораторий. Соответствующую точку зрения высказала американская журналистка Эмералд Робинсон.

«Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине?» — написала Робинсон в Twitter.

Также журналистка задалась вопросом, зачем американскому министерству обороны понадобилось размещать лаборатории в бывшей советской республике.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор озвучил мнение, согласно которому большинство жителей Европы не желает иметь ничего общего с украинским конфликтом.