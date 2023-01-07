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7 января 2023, 07:30

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Большинство жителей Европы не желает иметь ничего общего с конфликтом на Украине. Соответствующую точку зрения озвучил Дуглас Макгрегор, бывший советник министра обороны Соединенных Штатов.

«Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом, и их правительствам об этом хорошо известно», — заявил, в частности, экс-советник главы Пентагона, выступивший некоторое время назад в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Москва с 24 февраля прошлого года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, лидер ДНР Денис Пушилин в своем рождественском поздравлении пожелал, чтобы на территорию данного российского региона «пришел долгожданный победный мир».