Пушилин в своем рождественском поздравлении пожелал, чтобы в ДНР «пришел долгожданный победный мир»

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7 января 2023, 07:15

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем рождественском поздравлении пожелал, чтобы в данный российский регион «пришел долгожданный победный мир». Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале политического деятеля.

«От всего сердца желаю вам, дорогие земляки, чтобы исполнились все ваши желания, чтобы на нашу землю пришел долгожданный победный мир», — отметил, в частности, Пушилин.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, издание The New York Times написало, что новый пакет военной помощи Киеву указывает, что западная сторона не настроена на мирное урегулирование украинского конфликта.