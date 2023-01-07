Аргументы Недели → Политика 13+

7 января 2023, 06:57

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Новый пакет военной помощи киевской стороне демонстрирует, что Запад не настроен на мирное урегулирование украинского конфликта. На это, как передает ТАСС, указало американское издание The New York Times (NYT).

«Новый пакет военной помощи западных стран Украине, которые обязались поставить киевским властям в том числе бронетехнику, показывает, что Запад не настроен на мирное урегулирование конфликта, пишет газета The New York Times, ссылаясь на аналитиков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава дипломатической миссии Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов сделал заявление о том, что администрация Соединенных Штатов подстрекает «украинских радикалов к новым ужасным деяниям».