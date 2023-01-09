Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Украинский дипломат Касьянов: Киев просил Грузию вернуть переданные ей в 2008 году комплексы «Бук», но получил отказ

, 12:54

Украинский дипломат Касьянов: Киев просил Грузию вернуть переданные ей в 2008 году комплексы «Бук», но получил отказ
ЗРК «Бук», MOD Russia / globallookpress.com

Киевская сторона просила Грузию вернуть переданные ей в 2008 году зенитные ракетные комплексы «Бук», однако получила отказ. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил украинский дипломат Андрей Касьянов.

«Украина просила Грузию вернуть переданные в 2008 году комплексы "Бук", но получила отказ, заявил украинский временный поверенный в Тбилиси», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Кроме того, Касьянов рассказал, что Киев запрашивал у Грузии поставленные Соединенными Штатами системы Javelin, но власти в Тбилиси также отказали.

Как сообщалось ранее в понедельник, советник руководителя Республики Крым Олег Крючков отметил, что украинские «клоуны» захватывают полуостров «только в своих больных и воспаленных фантазиях».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram