Аргументы Недели → Политика 13+

9 января 2023, 12:54

ЗРК «Бук», MOD Russia / globallookpress.com

Киевская сторона просила Грузию вернуть переданные ей в 2008 году зенитные ракетные комплексы «Бук», однако получила отказ. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил украинский дипломат Андрей Касьянов.

«Украина просила Грузию вернуть переданные в 2008 году комплексы "Бук", но получила отказ, заявил украинский временный поверенный в Тбилиси», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Кроме того, Касьянов рассказал, что Киев запрашивал у Грузии поставленные Соединенными Штатами системы Javelin, но власти в Тбилиси также отказали.

Как сообщалось ранее в понедельник, советник руководителя Республики Крым Олег Крючков отметил, что украинские «клоуны» захватывают полуостров «только в своих больных и воспаленных фантазиях».