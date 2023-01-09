Советник главы Крыма Крючков: украинские «клоуны» захватывают полуостров «только в своих больных и воспаленных фантазиях»

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9 января 2023, 11:46 Источник: РИА Новости

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Украинские «клоуны» захватывают российский Крымский полуостров «только в своих больных и воспаленных фантазиях». С соответствующим заявлением выступил Олег Крючков, советник руководителя Республики Крым.

Крючков отреагировал на высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который сделал утверждение о том, что «возвращение» Крыма под киевскую юрисдикцию является «вопросом времени».

По словам Олега Крючкова, давшего комментарий РИА Новости, властям соседней страны в условиях отсутствия реальных успехов приходится искать виртуальные «перемоги».

«В ход идут информационные шавки уровня Подоляка. Крым эти клоуны берут с четырнадцатого года. Правда, берут только в своих больных и воспаленных фантазиях», — отметил собеседник журналистов.

Как сообщалось ранее в понедельник, спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о массовом бегстве украинских военнослужащих из городской застройки в Соледаре.