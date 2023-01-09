Спикер НМ ЛНР Филипоненко заявил о массовом бегстве украинских военных из городской застройки в Соледаре

Аргументы Недели → Общество 13+

9 января 2023, 10:58

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о массовом бегстве военных Вооруженных сил Украины из городской застройки в Соледаре, который расположен на территории Донбасса. Об этом информирует ТАСС.

«В Соледаре отмечается массовое бегство военнослужащих ВСУ из городской застройки, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

По словам Филипоненко, киевская сторона пытается скрыть отступление из Соледара и убедить своих военных, что там осуществляется ротация. Это неправда, указал представитель НМ.

Ранее в понедельник сообщалось, что американское издание The Washington Post сделало прогноз, согласно которому украинский конфликт будет развиваться в пользу Москвы и станет затяжным, если Киев не добьется успеха на поле боя в 2023 году.