WP: украинский конфликт будет развиваться в пользу России и станет затяжным, если Киев не добьется успеха на поле боя в 2023 году

Аргументы Недели → Политика 13+

9 января 2023, 10:45

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украинский конфликт будет развиваться в пользу Москвы и станет затяжным, если киевская сторона не добьется успеха на поле боя в 2023 году. С соответствующим прогнозом, как отмечает Telegram-канал «RT на русском», выступило американское издание The Washington Post (WP).

«Конфликт будет развиваться в пользу России и станет затяжным, если Украина не добьется успеха на поле боя в этом году, пишет The Washington Post», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В материале WP также указывается, что будущее поставок американских вооружений Киеву в 2024-м видится неопределенным из-за предстоящих выборов президента Соединенных Штатов.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, лидер ДНР Денис Пушилин заявил, что главная задача российских сил на ее территории — отодвинуть украинскую армию от крупных населенных пунктов республики.