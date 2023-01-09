Пушилин: главная задача российских войск в ДНР — отодвинуть армию Украины от крупных населенных пунктов республики

Главная задача войск Российской Федерации на территории ДНР — отодвинуть Вооруженные силы Украины от крупных населенных пунктов республики. На это указал врио руководителя региона Денис Пушилин.
Он отметил, что в ДНР в настоящий момент усиливают контрбатарейную работу.
«И, конечно, наша главная задача — отодвинуть противника от наших крупных населенных пунктов», — заявил Пушилин, который выступил в эфире телевизионного канала «Россия 24».
Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отметил, что неизбежная денацификация Украины предполагает уничтожение всех фашистских преступников.