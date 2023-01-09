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9 января 2023, 09:56

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Неизбежная денацификация Украины предполагает уничтожение всех фашистских преступников. На это указал Дмитрий Рогозин, бывший генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос».

«Отрыв основной массы населения Украины от нацистских политических и идеологических главарей и обслуживающих их пропагандистов с последующей ликвидацией всех этих фашистских преступников — таков основной смысл политики неизбежной денацификации Украины», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале Рогозина.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, основатель бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский отметил, что из-за инициативы о перемирии, с которой выступила Москва, глава Украины Владимир Зеленский не рискнул нанести удар, запланированный киевским командованием на Рождество.