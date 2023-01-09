Ходаковский: из-за инициативы России о перемирии Зеленский не рискнул нанести удар, запланированный Украиной на Рождество

Аргументы Недели → Политика 13+

9 января 2023, 09:38

Президент Украины Владимир Зеленский, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Из-за инициативы о перемирии, с которой выступила Российская Федерация, украинский президент Владимир Зеленский не рискнул нанести удар, запланированный Киевом на Рождество. На это указал Александр Ходаковский, основатель бригады ДНР «Восток».

«Разведка противника, наблюдая нашу подготовку, сделала вывод, что мы собираемся в наступление, и Украина решила нанести упреждающий удар на ключевых направлениях», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Ходаковского.

По его словам, данный удар был запланирован на 6 января. Автор поста отметил, что Зеленский «не рискнул все-таки устроить бойню на Рождество» из-за предложения о перемирии, поступившем от Москвы.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, советник руководителя офиса главы Украины Михаил Подоляк заявил, что у Киева имеются все необходимые гарантии со стороны Италии в плане новых поставок оружия.