Советник главы офиса Зеленского Подоляк: у Украины есть все необходимые гарантии со стороны Италии в плане новых поставок оружия

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9 января 2023, 08:32

Украинские военные, Ashley Chan / globallookpress.com

У Киева имеются все необходимые гарантии со стороны Рима в плане новых поставок вооружений. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Михаил Подоляк, советник руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

«Украина располагает всеми необходимыми гарантиями со стороны итальянского правительства в плане новых поставок оружия. С таким утверждением выступил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Подоляк также назвал «чрезвычайно эффективными и действенными» контакты, которые осуществляют между собой Киев и Рим.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Владимир Зеленский указал на то, что командование армии Украины организует переброску подкреплений войскам, ведущим бои с российскими силами в районе расположенных на территории Донбасса Артемовска и Соледара.