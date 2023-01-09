Зеленский: командование ВСУ организует переброску подкреплений войскам, ведущим бои с силами РФ в районе Артемовска и Соледара

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9 января 2023, 08:16

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Командование ВСУ в настоящий момент организует переброску подкреплений войскам, ведущим бои с силами Российской Федерации в районе расположенных на территории Донбасса Артемовска и Соледара. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Владимир Зеленский.

«Командование Вооруженных сил Украины занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами РФ в районе городов Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар, заявил президент Украины Владимир Зеленский», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в понедельник сообщалось, что, согласно сведениям издания Spiegel, Германия «лихорадочно» ищет 40 БМП Marder, которые были обещаны Берлином киевской стороне.