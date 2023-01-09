Spiegel: Берлин «лихорадочно» ищет обещанные Украине 40 БМП Marder, большую часть машин ФРГ придется взять из запасов своей армии

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9 января 2023, 08:02

БМП Marder, Jan Woitas / globallookpress.com

Германия в настоящий момент «лихорадочно» ищет обещанные киевской стороне 40 БМП Marder, большую часть данных боевых машин пехоты ФРГ придется взять из запасов своей армии. На это, как передает РИА Новости, указало издание Spiegel.

«Германия "лихорадочно" ищет обещанные Украине 40 БМП Marder, и поскольку резерва таких машин у нее нет, большую часть Берлину придется взять из запасов собственных Вооруженных сил, пишет Spiegel», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее сообщалось, что председатель крымского парламента Владимир Константинов допустил реализацию сценария, при котором граница СВО может быть существенно смещена на запад.