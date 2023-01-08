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8 января 2023, 16:46 Источник: РИА Новости

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Граница специальной операции, которую Россия осуществляет на Украине с 24 февраля 2022 года, может быть существенно смещена на запад. Соответствующий вариант развития событий, как передает РИА Новости, допустил Владимир Константинов, председатель крымского Госсовета.

«По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально», — процитирован спикер регионального парламента в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер отметил, что киевская сторона сожгла большую часть своих танков и боевых машин пехоты.