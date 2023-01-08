Киевская сторона сожгла большую часть своих танков и боевых машин пехоты, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный «потерял все». Соответствующую точку зрения озвучил Скотт Риттер, бывший офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов.
«Украинцы сожгли большую часть своих танков и БМП <…> Залужный потерял все», — отметил Риттер, который выступил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам эксперта, в настоящий момент войска, подконтрольные киевским властям, передвигаются на легкобронированной технике, в основном на укрепленных внедорожниках.
«Это не жизнеспособно в реалиях современных мобильных столкновений», — заявил Скотт Риттер.
Как сообщалось ранее сегодня, бывший глава американского Государственного департамента Генри Киссинджер выразил мнение, согласно которому закончить украинский конфликт позволит нейтралитет Киева.