Аргументы Недели → В мире 13+

8 января 2023, 16:24

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

Киевская сторона сожгла большую часть своих танков и боевых машин пехоты, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный «потерял все». Соответствующую точку зрения озвучил Скотт Риттер, бывший офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов.

«Украинцы сожгли большую часть своих танков и БМП <…> Залужный потерял все», — отметил Риттер, который выступил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам эксперта, в настоящий момент войска, подконтрольные киевским властям, передвигаются на легкобронированной технике, в основном на укрепленных внедорожниках.

«Это не жизнеспособно в реалиях современных мобильных столкновений», — заявил Скотт Риттер.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший глава американского Государственного департамента Генри Киссинджер выразил мнение, согласно которому закончить украинский конфликт позволит нейтралитет Киева.